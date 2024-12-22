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Prof. Dr. Hasan Okuyucu: Suriyelilerin ani göçü sanayi üretimini olumsuz etkilemez

Prof. Dr. Hasan Okuyucu: Suriyelilerin ani göçü sanayi üretimini olumsuz etkilemez
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Okuyucu, Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Programda, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların iş gücü piyasasındaki etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Okuyucu, Türkiye'de ikamet eden Suriyelilerin vasıflı iş gücü oranının oldukça düşük olduğunu belirterek, "Pek çok sanayicimiz Suriyelileri uzun süreli istihdam edecek önlemler almadı. Bu nedenle, Suriyelilerin ani göçünün sanayi üretimi üzerinde ciddi bir olumsuz etkisi olmaz," ifadelerini kullandı.

"BAZI VATANDAŞLARIMIZ İŞ BULMAKTA ZORLANDI"

Öte yandan, Suriyelilerin ucuz iş gücü arzının iş piyasasına etkilerine de değinen Okuyucu, "Bazı vatandaşlarımız, özellikle düşük vasıflı işlerde Suriyelilerle rekabet etmek zorunda kaldığı için iş bulmakta zorluk yaşadı." dedi.

Programda, Türkiye'nin sanayi sektörünün geleceği ve iş gücü piyasasındaki dengeler üzerine önemli tartışmalar yapıldı. Okuyucu, bu tür sosyal ve ekonomik meselelerin çözümü için uzun vadeli stratejiler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Ekonomi
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