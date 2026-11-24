Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hande Çeliker, diyabetin gözün retina tabakasında belirti vermeden ilerleyen hasarlara yol açabileceğini ifade etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çeliker, diyabetin yalnızca kan şekeri yüksekliğiyle sınırlı bir hastalık olmadığını ve zaman içinde gözdeki küçük damarları da etkileyebildiğini vurguladı.

Uzun süre yüksek seyreden kan şekerinin retinadaki küçük damarların yapısını bozarak sızıntılara, kanamalara ve damar tıkanıklıklarına neden olabileceğine işaret eden Çeliker, bu durumun diyabetik retinopati hastalığına yol açabileceğini belirtti.

Çeliker, diyabetik retinopatinin erken dönemde çoğu zaman belirti göstermediğine ve kalıcı görme kaybına yol açabilen önemli komplikasyonlardan biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hastalığın başlangıç döneminde damarların yapısındaki değişiklikler görmeyi etkilemeyebiliyor. Bu nedenle hastalar günlük yaşamlarında herhangi bir sorun hissetmese bile gözün arka bölümünde hasar gelişmiş olabiliyor. Görme kaybının ortaya çıkmasını beklemek, erken tanı ve tedavi fırsatının kaçırılmasına neden olabilir. Hastalarımızın en sık yaptığı hatalardan biri, iyi gördükleri için gözlerinde herhangi bir sorun olmadığını düşünmesi. Oysa retina hasarı, görme kalitesi etkilenmeden çok önce başlamış olabilir."

Diyabetik retinopatinin ilerleyen dönemlerinde görme bulanıklığı, görme alanında hareket eden siyah noktalar ve ani görme kaybı gibi belirtilerin ortaya çıkabileceğini belirten Çeliker, retinada meydana gelen damar hasarı ilerledikçe görme merkezinde ödem gelişebildiğini aktardı.

Çeliker, daha ileri evrelerde ise anormal damar oluşumları, göz içi kanamalar ve retina dekolmanı gibi ciddi komplikasyonlarla karşılaşılabileceğini aktararak, "Özellikle görme merkezinin etkilenmesi, hastanın okuma, araç kullanma ve günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle diyabet hastalarında yalnızca görme keskinliğinin ölçülmesi yeterli değil. Retina tabakasının da ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekir." değerlendirmesini yaptı.

"Düzenli takip ve kan şekerinin kontrol altında tutulması önemli"

Tip 2 diyabet tanısı alan kişilerin tanı sırasında göz dibi muayenesinden geçmesi gerektiğine dikkati çeken Çeliker, tip 1 diyabetli yetişkinlerde ise ilk kapsamlı göz muayenesinin genellikle tanıdan sonraki ilk 5 yıl içinde önerildiğini kaydetti.

Çeliker, diyabet hastalarında göz muayenesi sıklığının hastalığın süresine, kan şekeri kontrolüne ve retinadaki bulgulara göre belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Genel olarak, yıllık kontroller önem taşıyor. Ancak bazı hastalarda muayene aralıklarını daha kısa tutmamız gerekebiliyor. Göz dibi muayenesi ve optik koherens tomografi gibi görüntüleme yöntemleriyle retina tabakasındaki değişiklikleri erken dönemde tespit edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyabetik retinopatinin tedavisinde hastalığın evresine göre farklı yöntemler uygulanabildiğini aktaran Çeliker, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Erken evrede, düzenli takip ve kan şekerinin kontrol altında tutulması büyük önem taşıyor. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde göz içi enjeksiyonlar, lazer tedavisi veya gerekli durumlarda cerrahi yöntemlerden yararlanabiliyoruz. Ancak tedavinin başarısında en önemli unsurlardan biri, retina hasarının ne kadar erken tespit edildiği. Diyabet hastalarına en önemli tavsiyemiz, görmelerinde herhangi bir şikayet olmasa bile göz kontrollerini ihmal etmemesi. Çünkü görmenin iyi olması, retinanın tamamen sağlıklı olduğu anlamına gelmez."

Kaynak: AA