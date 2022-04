Prime Gaming'in mayıs ayı ücretsiz oyunları açıklandı

Amazon Prime üyeleri Prime Gaming ayrıcalığı ile 1 Mayıs'tan itibaren Dead Space 2, The Curse of Monkey Island, Out of Line, Mail Mole + 'Xpress Deliveries, Cat Quest ve Shattered: Tale of the Forgotten King oyunlarına ücretsiz sahip olabilecek.

Amazon Prime Gaming Türkiye, mayıs ayının ücretsiz oyunlarını açıkladı.

Amazon Prime üyeleri, bu ay Dead Space 2, The Curse of Monkey Island, Out of Line, Mail Mole + 'Xpress Deliveries, Cat Quest ve Shattered: Tale of the Forgotten King oyunlarına ücretsiz sahip olabilecek. Bunların yanı sıra 1 Mayıs'tan itibaren Prime üyeleri, Prime Gaming Channel'da Ghostrunner, Ride 4, Monster Truck Championship ve Metal Slug 3 gibi yeni popüler oyunlara tam erişime sahip olacak.

Amazon Prime üyeleri; aylık sadece 7,90 TL karşılığında, Prime Gaming ile ücretsiz oyunlara ve oyun içi içeriklere sahip olmanın yanı sıra en popüler markaların ürünlerine günlük özel fırsatlara erişim, Prime Day'de özel fırsatlar ve indirimler, Prime Video ile ödüllü filmlere ve TV bölümlerine sınırsız erişim gibi birçok avantajdan da faydalanabiliyor. Prime Gaming kapsamında üyelere süresiz sahip olabilecekleri ücretsiz oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ve Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuluyor.

Mayıs ayının ücretsiz oyunları şu şekilde:

"Dead Space 2 - Isaac Clark rolünde, Unitology'nin Necromorph salgınındaki rolünün ardındaki gerçeği ortaya çıkarırken The Sprawl istasyonunu ve yer çekimsiz ortamları keşfedin. The Curse of Monkey Island - LucasArts'ın popüler Monkey Island serisinin merakla beklenen üçüncü bölümünde Guybrush Threepwood, hain iblis-korsan LeChuck'a karşı kör bıçağı ve keskin zekasını almak için geri dönüyor. Out of Line - San rolünde oynayacağınız büyüleyici bulmacalarla dolu bu özgün, el çizimi 2D macera oyununda, bir zamanlar eviniz olan Fabrika'dan kaçma arayışına gireceksiniz. Mail Mole + 'Xpress Deliveries - En hızlı teslimat köstebeği Molty ile Carrotland'ı kazmaya başlayın. Yeni arkadaşlar edinerek, koleksiyon eşyaları bularak, bulmacaları çözerek ve daha fazlasını yaparak Molty'nin büyülü dünyasını kurtarmasına yardımcı olun. Cat Quest - Birçok ödül almış bu aksiyon RPG oyununda, bir kedinin dövüş ve sihir becerileri eşliğinde ganimet toplama yolculuğunda çıkacaksınız. Shattered: Tale of the Forgotten King - Kralın ortadan kaybolmasıyla eski dünya parçalanmaya başlar. Bu karanlık aksiyon RPG oyununun yenilikçi açık dünya platformunda ilerlerken gerçekliği yeniden şekillendirin."