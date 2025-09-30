Posof'un Kırmızı Elma Hasadı Başladı

Ardahan'ın Posof ilçesinde yetişen ve içinin de dışı gibi kırmızı oluşuyla dikkat çeken coğrafi işaretli elmada hasat dönemi başladı.

Posof ilçesinde yetiştirilen ve iyice olgunlaştıktan sonra hem içi hem de dışı kırmızı renge bürünerek toplanmaya hazır hale gelen tescilli elmada hasat dönemi başladı. Posoflu çiftçiler, içi ve dışı kırmızı olan elmaların kanser hastaları başta olmak üzere gelişmekte olan engelli çocuklara, diş eti hastalığı, öksürük, bronşit ve karaciğere iyi geldiğini söyledi.

"Bu yıl emeklerimizin karşılığını almayı ümit ediyoruz" diyen emekli öğretmen Adnan Bozyiğit, "Bu yıl bahar geç geldiği için şu anda içi dışı kırmızı elmamızda kırağıdan faydalandı. Şu dönemde kırağı düşüyor ve elmalarımızın içleri de tam olarak kırmızı halini aldı. Kimse demesin ki elmanın içi kırmızı değil. Bu mevsim şartları ve küresel ısınmadan kaynaklı bir durum, şu anda bu yıl özelinde bu durumu atlattık, fakat önümüzdeki yıl ne olur onu da bilmiyoruz. Genel durumu bu yıl çok güzel. ve 10 gün içerisinde içi dışı kırmızı elmada üretim tam olarak başlar" dedi.

Elmanın şifa kaynağı olduğunu dile getiren Bozyiğit, "İçi dışı kırmızı elmanın faydaları saymakla bitmez. Mide rahatsızlığı çekenlerde hazmı kolaylaştırıcı özelliği var. Elmanın en büyük özelliği, sapından değil de kabuğundan da içeriye doğru güneşten ve havadan emdiği antioksidan maddesini içerisine doğru emmesi. Bu olay da kırağı olayıyla gerçekleşiyor. Bu yıl da kırağı erken oluşmaya başladı. İçi dışı kırmızı elma bağışıklık sistemini güçlendirme, kalp sağlığını destekleyici, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olma özelliğinin yanı sıra kabuğuyla yenildiğinde liflerinde daha faydalı olmasıdır" ifadelerini kullandı. - ARDAHAN