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Karar Resmi Gazete'de! Poşete market 38,5, vatandaş 25 kuruş ödeyecek

Ekonomi Haberleri

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5, vatandaşın ise 25 kuruş olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş oldu. Buna göre, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5 kuruş olacak. Vatandaşın poşete ödeyeceği 25 kuruşta ise bir değişiklik olmayacak.

Poşete market 38,5, vatandaş 25 kuruş ödeyecek

İNDİRİM YETKİSİ KULLANILDI

Her yıl yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen geri kazanım katılım payında bu yıl Cumhurbaşkanı kararıyla indirime gidildi. Yüzde 122,93 oranında yapılması planlanan artışta indirim yetkisi kullanılarak, 55 kuruş olması gereken plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 olarak belirlendi.

Poşete market 38,5, vatandaş 25 kuruş ödeyecek

BAKAN KURUM "FİYAT DEĞİŞMEYECEK" DEMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelecek yıl poşet fiyatlarında değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu. Bakan Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, "Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu ve 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik. Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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Yorumlar (4)

MALİNİN GÜNLÜĞÜ:

Şuan marketlerin neden tüketim ürünlerine dev zamlar yaptığı anlaşılıyor buna yetkililerin bir çözüm üreteceğine inanıyorum. Bu zincirli planlama fırsatçılarına bir çözüm bulunması lazım insanların kanını emiyorlar

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Hamit Gündoğdu:

Gecin bunları kardeşim çünkü millet poşet derdinde değil. Poşeti en az bir senedir kullanmıyorum eskiye döndüm heybe veya torba kullanıyorum ama torbaya dolduracak alım gücüm yok..

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Soner soner:

Fiyatı değişmeyen tek şey.Poşet yeriz artık yeni yılda??????

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