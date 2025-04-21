Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası
Türkiye'de de çok satan popüler spor giyim markası New Balance'a, bazı ayakkabı modellerinde kullandığı "domuz derisi"ne dair bilgilendirmede bulunmadığı gerekçesiyle ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, NBI Giyim A.Ş.'ye 1 milyon 730 bin lira para cezası verirken yanıltıcı reklamların da durdurulmasına hükmetti.
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, spor giyim markası New Balance markasına Türkiye'de satışa sunulan bazı modellerinin içeriğinde domuz derisi kullanıldığına dair bilgilendirme yapmadığı gerekçesiyle milyonluk ceza verdi.
İNTERNET SİTESİNDEN SATILAN MODELLER MERCEK ALTINDA
Kurul tarafından yapılan incelemelere göre, New Balance'ın "com.tr" uzantılı internet sitesi üzerinde satışa sunulan "W990GL6", "M2002RST", "U9060BLK" ve "U991LG2" kodlu ayakkabılarda, ürünlerin açıklamalarında yalnızca "süet", "file" ya da "sentetik" gibi genel ifadeler kullanıldığı tespit edildi. Ancak aynı ürünlerin yurt dışı sitelerdeki açıklamalarında "pigskin suede" (domuz derisi süet) ibaresinin yer aldığı belirlendi.
"DİNİ HASSASİYET" VURGUSU
Yapılan değerlendirmede ilgili mevzuata göre, tüketicileri yanıltabilecek veya dini hassasiyetleri aykırı bileşenlerin açıkça belirtilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, şirketin daha önce benzer bir sebeple uyarıldığı ve idari yaptırım uygulandığı anımsatıldı.
YANILTICI REKLAMLAR DURDURULACAK
Buna göre, ilgili maddelere aykırılık nedeniyle NBI Giyim A.Ş.'ye 1 milyon 730 bin lira para cezası verilirken yanıltıcı reklamların da durdurulmasına hükmedildi. Şirkete Ağustos 2024'te de bu nedenle ceza verilmişti.