Pompada fiyatlar yine değişiyor! Benzine yapılacak indirim araç sahiplerinin yüzünü güldürecek

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. ÖTV zamları ve global piyasalardaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan yansıyor. Ancak bu kez tüketicilere sevindirici bir haber var.

1 LİRA 46 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; yurt dışı piyasalardaki gerilemenin ardından 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren benzin fiyatlarına 1 lira 46 kuruşluk bir indirim bekleniyor. İndirimin ardından, benzinin litre fiyatı Ankara'da 43.51 TL'ye, İstanbul'da 43.20 TL'ye, İzmir'de ise 44.01 TL'ye gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.