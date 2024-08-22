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Pompada fiyatlar yine değişiyor! Benzine yapılacak indirim araç sahiplerinin yüzünü güldürecek

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Gelen son zamların ardından kara kara düşünmeye başlayan araç sahiplerine nefes aldıracak bir haber geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 46 kuruş indirim yapılacak.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. ÖTV zamları ve global piyasalardaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan yansıyor. Ancak bu kez tüketicilere sevindirici bir haber var.

1 LİRA 46 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; yurt dışı piyasalardaki gerilemenin ardından 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren benzin fiyatlarına 1 lira 46 kuruşluk bir indirim bekleniyor. İndirimin ardından, benzinin litre fiyatı Ankara'da 43.51 TL'ye, İstanbul'da 43.20 TL'ye, İzmir'de ise 44.01 TL'ye gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Ekonomi Enerji Finans Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

osman kara kara:

5 koy 1 ver harikasınız artık depoyu fulleyebilirim.

25
4
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Fatma Betül:

Ne diyosuuun 1.49 muu bizden mutlusu olamaz bu haberden sonra!

16
3
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druen:

daha fazla zam geliyor yakında demekki :)

13
3
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Alaattin Kilic:

brend 5 dolar düşüyo 1.60-70 düşür brend 1 dolar yükseliyo 2 bindir

0
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ARSLANOĞLU Hakan:

Önce İn Ali sonra Bin Ali..

0
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