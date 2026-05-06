Polonya'dan NATO müttefiklerine savunma harcamalarını artırma çağrısı

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5'ine çıkarmak için 2035'e kadar beklememesi gerektiğini belirterek "Bu hedefe 2030 yılına kadar ulaşılmalı çünkü daha sonrası çok geç olabilir." dedi.

Polonya'nın PAP ajansının haberine göre, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Defence24" savunma sanayisi konferansının açılışında konuştu.

Avrupa'nın güvenliğinin ABD askerlerinin varlığına bağlı olduğunu belirten Kosiniak-Kamysz, ABD askerlerinin sayısının artırılmasının stratejik hedefleri olduğunu söyledi.

Kosiniak-Kamysz, "Yeni Amerikan askerlerini kabul etmeye hazırız." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun alternatifinin bulunmadığına dikkati çeken Kosiniak-Kamysz, AB'nin finansman sağlaması, kapasite oluşturması ve üye ülkelerin üretim imkanlarını artırması gerektiğini vurguladı.

Kosiniak-Kamysz, Polonya'nın ilerleyen yıllarda NATO'nun Avrupa ayağında daha da güçlü bir lider haline geleceğini sözlerine ekledi.