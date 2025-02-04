Polisan Holding, PoliGenç Uzun Dönem Staj Programı'nı Başlattı

Polisan Holding, "PoliGenç Uzun Dönem Staj Programı"nı hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, programla başarılı ve yüksek potansiyelli gençlerin önceden saptanarak geliştirilmesi, geleceğin yetenek ihtiyacı havuzunun oluşturulması hedefleniyor.

Holding programla üniversite öğrencilerine gelişimlerine yönelik projelerde rol vererek, gençlerin teorik eğitimde öğrendiklerini, şirket kültürü ve işletme dinamikleri içerisinde deneyimlemelerine olanak sağlayacak.

Bu kapsamda holding, İstanbul'daki genel müdürlük binasında 3, Dilovası fabrika tesislerinde 8 genci uzun dönem staja başlattı.

Polisan Holding, 6 aylık süreci kapsayan staj programına, endüstri, kimya, çevre, makine, metalurji ve malzeme mühendislikleri ile üniversitelerin kimya, işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret, dış ticaret, denizcilik ve lojistik gibi bölümlerindeki öğrencileri dahil etmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Grup İnsan Kaynakları Direktörü Mahmut Temiz, staj programının, genç yeteneklerin profesyonel iş yaşamına hazırlanmasına destek olarak nitelikli iş gücü oluşturulmasına fayda sunacağını belirtti.

Teknik ve kişisel gelişim eğitimlerinin, gençlerin bireysel ve toplumsal kalkınmalarına katkı sağlayacağını kaydeden Temiz, "Uzun dönem staj programı sürecinde stajyer alımlarında İstanbul ve Kocaeli bölgesindeki gençlerin programa dahil edilmesiyle bölgesel iş olanaklarının artırılmasını ve ekonomik kalkınmaya doğrudan katkı sunmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Adaylar Kariyer.net'te açılan ilanlarla başvuru yapabiliyor"

Kariyer.net üzerinden açtıkları PoliGenç Uzun Dönem Staj Programı ilanlarına gelen başvuruların değerlendirilmesinin ardından İnsan Kaynakları biriminin mülakatları gerçekleştirdiğine değinen Temiz, mülakatı geçenlere İngilizce, genel yetenek ve kişilik envanteri testleri uygulandığını, sonuçlara göre adayların doğru birimlere yerleşmesini sağladıklarını anlattı.

Programla gelecek yıllarda da üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara kariyer yolculuklarında önemli bir deneyim sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Temiz, "Gençlere, kimya üretim süreçleri, satış pazarlama, proje yönetimi, tedarik zinciri ve finans gibi birçok alanda projelerimizde yer veriyoruz. Gençlerin teorik ve pratik gelişim süreçlerine katkı sağlamak ve daha fazla yeteneğe ulaşmak, en önemli önceliğimiz." ifadelerini kullandı.