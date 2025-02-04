Deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı daha

Deprem fırtınası yaşanan Ege'de şiddetli bir sarsıntı daha
İsveç'te bir okula silahlı saldırı! İlk belirlemelere göre 5 kişi vuruldu

Avrupa ülkesinde okula silahlı saldırı! Vurulanlar var
Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak

Polisan Holding, PoliGenç Uzun Dönem Staj Programı'nı Başlattı

Polisan Holding, PoliGenç Uzun Dönem Staj Programı'nı Başlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polisan Holding, genç yetenekleri desteklemek için 'PoliGenç Uzun Dönem Staj Programı'nı hayata geçirdi. Program, üniversite öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikte deneyimlemelerini sağlayarak, geleceğin iş gücüne katkıda bulunmayı hedefliyor.

Polisan Holding, "PoliGenç Uzun Dönem Staj Programı"nı hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, programla başarılı ve yüksek potansiyelli gençlerin önceden saptanarak geliştirilmesi, geleceğin yetenek ihtiyacı havuzunun oluşturulması hedefleniyor.

Holding programla üniversite öğrencilerine gelişimlerine yönelik projelerde rol vererek, gençlerin teorik eğitimde öğrendiklerini, şirket kültürü ve işletme dinamikleri içerisinde deneyimlemelerine olanak sağlayacak.

Bu kapsamda holding, İstanbul'daki genel müdürlük binasında 3, Dilovası fabrika tesislerinde 8 genci uzun dönem staja başlattı.

Polisan Holding, 6 aylık süreci kapsayan staj programına, endüstri, kimya, çevre, makine, metalurji ve malzeme mühendislikleri ile üniversitelerin kimya, işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret, dış ticaret, denizcilik ve lojistik gibi bölümlerindeki öğrencileri dahil etmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Grup İnsan Kaynakları Direktörü Mahmut Temiz, staj programının, genç yeteneklerin profesyonel iş yaşamına hazırlanmasına destek olarak nitelikli iş gücü oluşturulmasına fayda sunacağını belirtti.

Teknik ve kişisel gelişim eğitimlerinin, gençlerin bireysel ve toplumsal kalkınmalarına katkı sağlayacağını kaydeden Temiz, "Uzun dönem staj programı sürecinde stajyer alımlarında İstanbul ve Kocaeli bölgesindeki gençlerin programa dahil edilmesiyle bölgesel iş olanaklarının artırılmasını ve ekonomik kalkınmaya doğrudan katkı sunmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Adaylar Kariyer.net'te açılan ilanlarla başvuru yapabiliyor"

Kariyer.net üzerinden açtıkları PoliGenç Uzun Dönem Staj Programı ilanlarına gelen başvuruların değerlendirilmesinin ardından İnsan Kaynakları biriminin mülakatları gerçekleştirdiğine değinen Temiz, mülakatı geçenlere İngilizce, genel yetenek ve kişilik envanteri testleri uygulandığını, sonuçlara göre adayların doğru birimlere yerleşmesini sağladıklarını anlattı.

Programla gelecek yıllarda da üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara kariyer yolculuklarında önemli bir deneyim sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Temiz, "Gençlere, kimya üretim süreçleri, satış pazarlama, proje yönetimi, tedarik zinciri ve finans gibi birçok alanda projelerimizde yer veriyoruz. Gençlerin teorik ve pratik gelişim süreçlerine katkı sağlamak ve daha fazla yeteneğe ulaşmak, en önemli önceliğimiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
img

Maraş depremini tahmin eden uzmandan Ege için korkutan uyarı
img

Geri mi dönüyor? Süper Lig devinden resmi açıklama geldi
img

Ünlü isim, terör örgütü propagandası suçundan ifade verdi
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtbnp:

Duyanda 100 öğrenciye staj imkanı sunuyor zanneder

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
UTTS isyanı büyüyünce Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı

Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı
İşçilerden CHP'li belediyeyi zora sokan istek: En düşük ücret 113 bin TL olmalı

İşçilerin belediyeden istediği maaş başkanın uykularını kaçırdı
Çocukları bekleyen ölümcül tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satıyorlar

Çocukları bekleyen büyük tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satılıyor
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Kahramanmaraş depremini tahmin eden uzmandan Ege için korkutan uyarı

Maraş depremini tahmin eden uzmandan Ege için korkutan uyarı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.