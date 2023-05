Playstore'da ara tatilde en çok aksiyon ve gerilim oyunları tercih edildi

Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore, ara tatil dönemi ve Ramazan Bayramı'nın en çok tercih edilen oyunlarını açıkladı.

Playstore'da ara tatil ve Ramazan Bayramı'nın en çok tercih edilen oyunları açıklanırken, listede aksiyon ve gerilim türündeki oyunlar başı çekti.

Playstore, birbirinden popüler oyunları uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla oyunseverlerle buluşturuyor.

Playstore'da tatil döneminde en çok, 'F1 Manager 2022', ' Marvel's Spider Man Remastered', 'The Quarry', 'Hell Let Loose', 'Planet Booster', 'Europe Universalis IV Domination' ve 'Far Cry' Serisi oyunları tercih edildi. Oyunlar Playstore'un avantajlı kampanyalarıyla ara tatil ve Ramazan Bayramı süresince yüzde 90'a varan indirimle satıldı.

Oyunseverler bu tatil döneminde F1 Manager 2022 oyunu ile Formula 1 heyecanını tattı, Marvel's Spider-Man Remastered'da Peter Parker ile New York'ta unutulmaz macera yaşadı, The Quarry ile de yaz kampında doğaüstü yaratıklarla mücadele etti.

Playtsore, oyunculara özel kampanyalarını da sürdürüyor.

Playstore kullanıcıları, tüm satın alımlarında mobil ödeme, Türk Telekom evde internet faturasına ek 12 aya varan taksit ve kredi kartı kullanımı gibi geniş ödeme seçeneklerinden yararlanmaya devam ediyor.