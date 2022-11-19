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Piyasaların gözü kulağı faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası 24 Kasım Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Faiz inşallah tek haneli rakama inecek." diyerek sinyal verirken ekonomistlerle yapılan son Merkez Bankası faiz kararı anketinden 150 baz puan indirim beklentisi çıktı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım ayındaki toplantısını 24 Kasım Perşembe günü gerçekleştirip merakla beklenen faiz kararını duyuracak.

Merkez Bankası ağustos, eylül ve ekim aylarında yüzde 85'i aşan enflasyon ve devam etmekte olan küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen politika faizinde indirime giderek yüzde 10.5 seviyesine çekmiş ve gerekçe olarak ekonomide ivme kaybını göstermişti.

Bu gelişmelerin ardından piyasalar perşembe günü açıklanacak karara odaklandı. Merkez'in açıklaması merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz konusunda yaptığı açıklamalarda yıl sonuna kadar tek haneye indirilmesi yönünde hedeflerinin olduğunu belirterek "Faiz inşallah tek haneli rakama inecek." demişti.

Reuters anketine katılan 14 ekonomistin tamamı ise Kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin 150 baz puan indirileceği görüşünde. Katılımcıların tahminlerinin büyük çoğunluğuna göre TCMB bir haftalık repo faizindeki aylardır devam eden indirim döngüsünü sonlandıracak ve yılı yüzde 9 faiz ile tamamlayacak.

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Merkez Bankası Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

ERKAN :

ne ödemi var faiz yüzde 1 olsa ne olacak banka 25 30 dan veriyor. banka devletten ucuz alıp vatandaşa pahalıya veriyor adıda faizle mücadele oluyor

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