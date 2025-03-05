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Piyasaların göz kulağı Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında

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Enflasyonun uzun süredir yüksek seyrettiği Türkiye'de piyasalar için belirleyici roldeki faiz oranlarındaki değişiklik beklentisi ön plana çıkıyor. Yatırımcıların gözü kulağı Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz oranına çevrilirken ilk tahminler de belli oldu.

Merkez Bankası'nın faiz oranlarında ardı ardına indirime başlamasının ardından bu indirimin hangi oranlarda ve ne kadar sürede devam edeceği de ekonomik göstergeler açısından önemli. Bu nedenle gözler, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu' perşembe günü açıklayacağı yılın ikinci faiz kararına çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 6 Mart Perşembe günü toplanacak. Saat 14.00'te yeni faiz kararı açıklanacak. Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50'den 45'e düşürülmüştü.

İLK BEKLENTİLER BELLİ OLDU

Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

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Piyasaların göz kulağı Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Artık hiç birbsey bizi etkilemiyor. Bunları bildiği için EKONOMİ ekibi kaale bile almıyor sokaktaki sesleri. Nasılsa amaciniza ulaştınız ekip. Bizleri ezerek hükümet ile karşı karşıya getirme göreviniz tamamlanmış görünüyor. Öyle kolay mu toparlamak. Siyasî tecrübelere bakarak kalp kırığı kolayvtamir olmaz. O yüzden yolumuzdan çekilinizÇıktığımız yol bu değil di sayın Reis'im. Market enflasyonu ramazan bereketi yapmışlar % 35 . Ne kadar yazık.

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