Piyasalarda kritik gün! Dünya, Fed'in açıklayacağı faiz kararını bekliyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izliyor. Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak kararın 75 baz puanlık bir faiz artışı olduğuna kesin gözüyle bakılırken, 21.30'da Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler de gelecek açısından büyük önem arz ediyor.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin güçlü iş gücü piyasasına işaret etmesiyle artan, " Fed'in politikalarında daha geç yumuşamaya gidebileceği olasılığı" fiyatlamaları zorlaştırıyor.

POWELL'IN YÖNLENDİRMELERİ BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

Dün, ABD'de JOLTS açık iş sayısı, eylülde 10 milyon 717 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine artış gösterdi. Bankanın bugünkü toplantıda 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri gelecek dönem açısından büyük önem arz ediyor.

75 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 20 baz puana kadar inmesinin ardından eksi 6 baz puan seviyesinde dengelendi. Fed'in çalışmalarında bu durum ülke ekonomisinin resesyona girebileceğini gösterirken, iki varlık arasındaki farkın genişlemesi resesyon riskini güçlendiriyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralıkta atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizlik sürerken, bankanın yüzde 49 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

"ENFLASYONU YÜZDE 2 HEDEFİMİZE GERİ GETİRMEK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Avrupa tarafında, dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün Fed'in ve yarın da İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası kararları öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiği görülüyor. Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde dün yaptığı açıklamada, ECB'nin, art arda üçüncü faiz artırımının ardından Avro Bölgesi'nde resesyon olasılığının yükselmiş olsa bile enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırmaya devam edeceklerini belirtti. Enflasyon bu kadar yüksek seviyelerde ne kadar uzun süre kalırsa ekonomiye yayılma riskinin de o kadar büyük olacağını belirten Lagarde, "Bizim (ECB) görevimiz, fiyat istikrarıdır ve elimizdeki tüm araçları kullanarak bunu sağlamalıyız. Enflasyonu yüzde 2 hedefimize geri getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız." ifadesini kullandı

DOLAR GÜNE 18,61 SEVİYESİNDE BAŞLADI

Dolar/TL dün yüzde 0,2 azalışla 18,5843'ten kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,61'den işlem görüyor.