BIST 100 yüzde 0,57 yükselişle 14.012 puandan kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 79,95 puan artarak 14.012,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 21,03 puan ve yüzde 0,15 azalışla 13.911,44 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.895,82 puanı, en yüksek 14.066,72 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 değer kazanarak 14.012,42 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 146,65 puan ve yüzde 0,90 artışla 16.445,41 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,48, mali endeks yüzde 0,49, sanayi endeksi yüzde 0,42 ve teknoloji endeksi yüzde 0,90 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 29'u geriledi. Katılımevim Tasarruf Finansman, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 438 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 438 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 6 milyon 922 bin 900 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,27, bileşik getirisi yüzde 39,56 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,1988, satışta 48,3920 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,1900, satışta 48,3831 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1620, sterlin/dolar paritesi 1,3520 ve dolar/yen paritesi 156,0 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da kasım vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,8 azalışla 94,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA