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BIST 100 14.132 puandan kapandı

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- Gün içinde en düşük 14.064,80 puanı, en yüksek 14.228,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazanarak 14.132,23 puandan tamamladı Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 6 milyon 745 bin 100 lira oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 22,09 puan artarak 14.132,23 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 14,05 puan ve yüzde 0,10 artışla 14.124,18 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.064,80 puanı, en yüksek 14.228,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazanarak 14.132,23 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 53,24 puan ve yüzde 0,33 artışla 16.023,56 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,35, mali endeks yüzde 0,15 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,34 ve teknoloji endeksi yüzde 1,97 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 49'u geriledi. Astor Enerji, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 371 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 371 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,4 düşüşle 6 milyon 745 bin 100 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,83, bileşik getirisi yüzde 41,41 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,6524, satışta 47,8434 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,6344, satışta 47,8253 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1542, sterlin/dolar paritesi 1,3506 ve dolar/yen paritesi 159,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,9 azalışla 88,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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