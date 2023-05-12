Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 52,40 puan azalarak 4.795,61 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 49,31 puan ve yüzde 1,02 değer kazanarak 4.897,32 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.758,14, en yüksek 4.982,86 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,08 azalışla 4.795,61 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,31, sanayi endeksi yüzde 1,30, hizmetler endeksi yüzde 2,01 ve teknoloji endeksi yüzde 1,98 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 52,82 puan ve yüzde 0,98 düşüşle 5.346,41 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21'i prim yaptı, 79'u geriledi. İş Bankası (C), Koç Holding, Türk Hava Yolları, Akbank ve Yapı Kredi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 2.019 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2.010 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 kayıpla 1 milyon 420 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,5512 lira, satışta 19,6296 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,5252 lira, satışta 19,6034 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2470, dolar/yen paritesi de 135,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,2 azalışla 74,5 dolardan işlem görüyor.