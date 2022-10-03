Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 212,14 puan artarak 3.392,13 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 22,78 puan ve yüzde 0,72 kazanımla 3.202,77 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.195,81, en yüksek 3.392,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 6,67 artışla 3.392,13 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 6,81, sanayi endeksi yüzde 4,75, hizmetler endeksi yüzde 5,68 ve teknoloji endeksi yüzde 5,30 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 262,53 puan ve yüzde 7,59 yükselişle 3.720,08 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 94'ü prim yaptı, 6'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, ASELSAN, Tüpraş ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.690,40 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.690,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,50 kayıpla 987 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5267 lira, satışta 18,6010 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5057 lira, satışta 18,5799 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,983, sterlin/dolar paritesi 1,1305, dolar/yen paritesi de 144,35 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,50 yükselişle 88,02 dolardan işlem görüyor.