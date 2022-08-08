Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 44,56 puan artarak 2.795,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 17,05 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 2.767,55 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.759,43, en yüksek 2.802,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,62 artışla 2.795,06 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,89, sanayi endeksi yüzde 1,82, hizmetler endeksi yüzde 2,15 ve teknoloji endeksi yüzde 1,87 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 55,34 puan ve yüzde 1,87 yükselişle 3.011,58 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u prim yaptı, 29'u geriledi. Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.786,50 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 19.05 itibarıyla 1.786,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 kazanımla 1 milyon 42 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,9268 lira, satışta 17,9986 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,9237 lira, satışta 17,9955 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,95'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,25'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 19.05 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0208, sterlin/dolar paritesi 1,2094, dolar/yen paritesi de 134,71 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,05 artışla 95,75 dolardan işlem görüyor.