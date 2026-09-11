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Piyasalarda gün ortası

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- İstanbul serbest piyasada dolar 48,6049 liradan, avro 56,4120 liradan satılıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 14.420,91 puan oldu.

Dün 14.393,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,13 puan ve yüzde 0,05 artışla 14.400,98 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,05 puan ve yüzde 0,19 artışla 14.420,91 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.354,12, en yüksek 14.458,26 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,41, hizmetler endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,87, sanayi endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 56'sı yükselirken 39'u düştü, 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Katılımevim, Akbank, Tüpraş, Sasa Polyester ile Astor Enerji oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 347 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı olan 15 Mart 2028 vadeli tahvilin??????? bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,47, bileşik getirisi yüzde 39,79 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1597, sterlin/dolar paritesi 1,3509 ve dolar/yen paritesi 154,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,6049 liradan, avro 56,4120 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 artışla 4 bin 347 dolardan, Londra'da kasım vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 3,34 azalışla 104 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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