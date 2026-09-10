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Piyasalarda gün ortası

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- İstanbul serbest piyasada dolar 48,4950 liradan, avro 56,5540 liradan satılıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 azalışla 14.436,10 puan oldu.

Dün 14.505,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 45,19 puan ve yüzde 0,31 artışla 14.550,67 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 69,38 puan ve yüzde 0,48 azalışla 14.436,10 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.421,56, en yüksek 14.569,89 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,17 değer kazanırken hizmetler endeksi yüzde 0,41, teknoloji endeksi yüzde 0,35 ve sanayi endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 31'i yükselirken 65'i düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Tüpraş, Akbank, Türk Hava Yolları (THY) ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 393 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,29, bileşik getirisi yüzde 39,58 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1640, sterlin/dolar paritesi 1,3550 ve dolar/yen paritesi 153,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,4950 liradan, avro 56,5540 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 azalışla 4 bin 393 dolardan, Londra'da kasım vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1 artışla 102,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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