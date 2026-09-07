BIST 100 günün ilk yarısında yükseldi: 14.111,38 puanda

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 değer kazanarak 14.111,38 puana yükseldi.

Cuma gününü 14.012,42 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 6,34 puan ve yüzde 0,05 artışla 14.018,75 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,97 puan ve yüzde 0,71 artışla 14.111,38 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.000,94, en yüksek 14.146,68 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken teknoloji endeksi yüzde 0,66, sanayi endeksi yüzde 1,12 ve mali endeks yüzde 0,10 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü yükselirken 30'u düştü. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank, Astor Enerji ile Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 405 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,61, bileşik getirisi yüzde 39,61 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1620, sterlin/dolar paritesi 1,3535 ve dolar/yen paritesi 154,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,4343 liradan, avro 56,3224 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 azalışla 4 bin 405 dolardan, Londra'da kasım vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 artışla 96,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA