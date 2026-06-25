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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yükseldi

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İstanbul serbest piyasada dolar 46,5160 liradan, avro 52,9720 liradan satılıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak 14.420,56 puana yükseldi.

Dün 14.331,21 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 118,91 puan ve yüzde 0,83 artışla 14.450,12 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 89,35 puan ve yüzde 0,62 yükselişle 14.420,56 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.412,68 puanı, en yüksek 14.583,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,02, hizmetler endeksi yüzde 0,78 ve sanayi endeksi yüzde 0,60 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,18 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 62'si yükselirken 36'sı düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Aselsan, Hektaş, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 990 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,28, bileşik getirisi yüzde 40,75 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1360, sterlin/dolar paritesi 1,3180 ve dolar/yen paritesi 161,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,5160 liradan, avro 52,9720 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 azalışla 3 bin 990 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 azalışla 73,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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