İstanbul serbest piyasada dolar 45,0550 liradan, avro 52,7310 liradan satılıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,55 değer kaybederek 14.513,42 puana geriledi.

Dün 14.594,01 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 14,51 puan ve yüzde 0,10 artışla 14.608,52 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 80,59 puan ve 0,55 düşüşle 14.513,42 puana geriledi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.472,24 puanı, en yüksek 14.608,52 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,16 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,17, hizmetler endeksi yüzde 1,34 ve mali endeks yüzde 0,57 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 29'u yükselirken 70'i düştü, 1 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Sasa Polyester, ASELSAN, Türk Hava Yolları ve Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 610 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,98, bileşik getirisi yüzde 40,40 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1690, sterlin/dolar paritesi 1,3490 ve dolar/yen paritesi 159,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,0550 liradan, avro 52,7310 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,5 azalışla 4 bin 610 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,2 artışla 104,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
