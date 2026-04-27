Piyasalarda gün ortası

İstanbul serbest piyasada dolar 45,0320 liradan, avro 52,9230 liradan satılıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,09 değer kazanarak 14.566,14 puana yükseldi.

Cuma günü 14.409,07 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 37,22 puan ve yüzde 0,26 artışla 14.446,29 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 157,07 puan ve 1,09 yükselişle 14.566,14 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.423,88 puanı, en yüksek 14.595,96 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 4,14, sanayi endeksi yüzde 1,34 ve hizmetler endeksi yüzde 0,47 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,04 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükselirken 31'i düştü, 4 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Sasa Polyester, ASELSAN, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik ile Türk Hava Yolları oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 700 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,49, bileşik getirisi yüzde 39,82 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1740, sterlin/dolar paritesi 1,3550 ve dolar/yen paritesi 159,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,0320 liradan, avro 52,9230 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 azalışla 4 bin 700 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,4 artışla 101,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
