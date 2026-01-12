Haberler

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Yeni haftaya piyasalar alev alev giriyor. Geçen haftayı 4509 dolardan kapatan ons altın, yeni haftaya da yükselişle başladı. Ons fiyatı ilk işlemlerde 4601 doları test ederek tüm zamanların zirvesini gördü. Gram altın ise 6380 TL ile yeni rekor seviyesini test etti.

Küresel piyasalar yeni haftaya hareketli bir başlangıç yapıyor. Geçen hafta % 4,10 prim yapan ve 4.509 dolardan kapanan ons altın, yeni haftaya da yükselişle başladı. Ons fiyatı ilk işlemlerde 4.601 doları test ederek tüm zamanların zirvesini gördü. TSİ 06:00 itibarıyla da ons fiyatında 4.577 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Onstaki hareketlilik iç piyasada da kendini gösteriyor. 12 Ocak 2026 gram altın fiyatı 6.380 TL ile yeni rekor seviyesini test etti. Gram fiyatında da işlemler TSİ 06:00 itibarıyla 6.353 TL'ye yakın seviyelerden devam ediyor. Gram altın geçen haftayı 6.240 TL'den tamamlamıştı.

ABD TÜFE BEKLENİYOR

Öte yandan piyasalarda bu hafta FED'in para politikası için de kritik öneme sahip ABD TÜFE verisi bekleniyor. Salı günü açıklanacak aralık ayı TÜFE verisinin yıllık bazda %2,7 ve aylık %0,3 gelmesi tahmin ediliyor. Öngörülerden daha düşük bir veri halinde faiz indirimi beklentilerinin de artabileceği ifade ediliyor.

Geçen hafta da ABD'de aralık ayı tarım dışı istihdam verisi, 70 bin beklentiye karşılık 50 bin kişilik artış göstermişti. İşsizlik ise %4,4'e gerilemişti.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
isteyen ekonomist borsa morsa döviz möviz cart curt desin bu kadar kaos istikrarsızlık sanayilerde çöküş işsizlik güvenszlik eşitsizlik ortamında tek sağlam yatırım aracı gram altındır gerisi boş paranızı gereksiz yere harcamayın zaten sizi fakirleştirip sadaka vererek minnet bekleyecek kifayetsizlerin kurbanı olmayın dünyada genç nüfus azalıyor robotlar insanların işini kapmak üzere insanlık bir avuç insanın elinde köleleşme düzenine gidiyor insanlık için gelecek karanlık

