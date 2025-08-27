Petrolde müjde gibi tahmin! Türkiye'de bir çok ürünün fiyatı etkilenecek

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, küresel petrol stoklarında beklenen artış nedeniyle Brent petrolün varil fiyatının 2026 sonunda 50 doların altına inebileceğini açıkladı.

STOKLARDA 800 MİLYON VARİLLİK ARTIŞ BEKLENİYOR

Bankanın tahminlerine göre, 2025'in son çeyreğinden 2026'nın son çeyreğine kadar günlük ortalama 1,8 milyon varillik petrol fazlası oluşacak. Bu da küresel stoklarda yaklaşık 800 milyon varillik artışa yol açacak. OECD ülkelerinin depoladığı petrol miktarının 270 milyon varile ulaşarak toplam stokların üçte birini oluşturacağı öngörülüyor.

BRENT FİYATI 70 DOLAR SEVİYESİNDEN GERİLEYECEK

Goldman Sachs, Brent fiyatlarının 2025 boyunca vadeli işlem sözleşmelerine yakın seyredeceğini ancak OECD stoklarındaki hızlı artışla birlikte 2026'da bu seviyelerin altına gerileyeceğini belirtti. Banka, mevcutta 66 dolar seviyesinde olan Brent petrolün, 2026 sonunda 50 doların altına inebileceğini vurguladı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ

Türkiye, net petrol ithalatçısı ülkeler arasında bulunuyor. Enerji ithalatının azalması cari açığın düşmesine katkı sağlarken, sanayi sektöründen perakende fiyatlarına kadar birçok alanda maliyetlerin düşmesine veya sabitlenmesine yol açabilir. Bu gelişmenin, Türkiye ekonomisine destek olması bekleniyor.