Petrol taşımacılığı giderek zor ve pahalı hale geliyor

Brent petrol yeniden varil başına 107 doların üzerine çıktı. Husiler, Orta Doğu'dan gelen petrol ihracatının diğer kilit kanalı olan Bab el-Mandeb Boğazı'na yaklaşıyor.

Petrol taşımacılığı daha zor ve daha pahalı hale geliyor. Brent petrol 107 doların üzerine çıktı. Husiler, Bab el-Mandeb Boğazı'na yaklaşıyor. Tankerler Süveyş Kanalı'ndan geçerek Afrika'nın güneyinden dolaşıp Asya pazarlarına ulaşabiliyor, ancak bu rota yolculuğu 22 gün uzatıyor ve kiralama ile yakıt maliyetlerini önemli ölçüde artırıyor. Tanker navlunları geçen hafta rekor seviyelere ulaşırken, gemi yakıtında yaşanan arz sıkıntısı da nakliye maliyetlerini artırdı. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 80'i deniz yoluyla gerçekleştiriliyor.

Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na ana alternatifi olan hayati Doğu-Batı petrol boru hattı da Irak'tan fırlatılan drone saldırılarıyla vuruldu, bu hat günde 4 ila 5 milyon varil taşıyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı