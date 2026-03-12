Petrol piyasasında kritik eşik: Hürmüz gerilimi ve ABD hamlesi enerji dengelerini değiştiriyor

IEA'nın gündeminde yer alan ve 2022 yılında gerçekleştirilen 182 milyon varillik müdahaleyi aşabilecek büyüklükte bir acil rezerv kullanımı ihtimali, petrol piyasalarında kısa vadeli denge unsuru olarak değerlendiriliyor. Ancak küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim, arz tarafındaki risklerin devam ettiğine işaret ediyor.

Enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bitget Research Baş Analisti Ryan Lee, Orta Doğu'daki üreticilerin günlük yaklaşık 6,7 milyon varillik üretim kesintisine gitmek zorunda kalmasının küresel arz üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor. Brent petrol fiyatlarının 95 dolar seviyelerinden 87-88 dolar bandına gerilemesine rağmen arz görünümünde belirgin bir iyileşme olmadığını ifade eden Lee, piyasalarda görülen rahatlamanın daha çok kısa vadeli beklentilerden kaynaklanabileceğini söylüyor.

Asya ve Avrupa borsalarında görülen yükselişler de bu beklentilerle ilişkilendiriliyor. Japonya'da Nikkei endeksi yaklaşık %2,1 yükselirken, Güney Kore borsasında %5'i aşan artış dikkat çekti. Uzmanlara göre bu yükselişler daha çok piyasa duyarlılığındaki iyileşmeyi yansıtıyor.

ABD'DEKİ YENİ RAFİNERİ PLANI DİKKAT ÇEKİYOR

Enerji piyasalarında öne çıkan bir diğer gelişme ise ABD'de planlanan yeni rafineri yatırımı oldu. ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan Brownsville rafineri projesi, yaklaşık 50 yıl sonra ABD'de inşa edilmesi planlanan ilk büyük ölçekli rafineri olarak öne çıkıyor.

Projeye Hindistan merkezli Reliance Industries'in 20 yıllık petrol alım taahhüdüyle destek vermesi, küresel enerji yatırımlarının yön değiştirdiğine dair önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor. Açıklamanın ardından Reliance hisselerinin yaklaşık %2 değer kazanması, piyasanın bu gelişmeyi stratejik bir adım olarak fiyatlamaya başladığı şeklinde yorumlanıyor.

ENERJİ PİYASALARINDA JEOPOLİTİK ETKİLER ARTIYOR

Enerji piyasalarının giderek daha fazla jeopolitik gelişmelerden etkilendiğini belirten Bitget Research Baş Analisti Ryan Lee, enerji arzının artık yalnızca ekonomik değil aynı zamanda stratejik bir unsur haline geldiğine dikkat çekiyor.

Lee değerlendirmesinde, enerji piyasalarında yaşanan gelişmelerin küresel finans piyasaları açısından da yakından takip edildiğini ifade ederek, petrol arzı, enerji altyapısı yatırımları ve jeopolitik gelişmelerin önümüzdeki dönemde piyasalarda belirleyici olmaya devam edebileceğini belirtiyor.

