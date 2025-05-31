Petrol Ofisi, Türkiye'nin En Değerli Markaları Arasında

Petrol Ofisi, Türkiye'nin En Değerli Markaları Arasında
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Petrol Ofisi Grubu, Brand Finance tarafından yayımlanan raporda Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası arasında yer alarak akaryakıt sektörünün en değerli markası olduğunu bir kez daha kanıtladı.

PETROL Ofisi Grubu, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından yayımlanan Türkiye'nin en değerli markaları raporunda Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası arasında yer aldığını duyurdu. Şirket, üst üste üçüncü kez akaryakıt sektörünün en değerli markası olarak gösterildiğini bildirdi.

Dünyanın önde gelen bağımsız marka değerlendirme ve danışmanlık şirketi Brand Finance, TÜRKİYE 125 – Türkiye'nin En Değerli Markaları 2025 yılı raporunu açıkladı. Türkiye'nin enerji altyapı grubu Petrol Ofisi, sıralamada Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası sıralamasında yer alan tek akaryakıt şirketi olduğunu duyurdu.

Sonuçlar hakkında değerlendirmede bulunan Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu, "Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası arasında yer alarak bir kez daha sektörümüzün en değerlisi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu performans uzun vadeli finansal stratejimizin ve ekosistem ekonomisine verdiğimiz özenin bir sonucu. bp satın alması ile hem akaryakıt hem de geniş perspektifte enerji sektörünün referans birleşmelerinden birine imza atmıştık. Bu önemli işlemin markamıza ve ekosistemimize kattığı değerin karşılığını görüyor olmak büyük mutluluk. Bu başarıda emeği geçen tüm ekibimize, iş ortaklarımıza ve bize güvenen milyonlarca müşterimize teşekkürlerimi sunuyorum. Sürdürülebilir büyümeye odaklı yerel ve bölgesel yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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