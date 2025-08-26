Petrol Ofisi Grubu, Milta Bodrum Marina'da Yeni İstasyonu Hizmete Alındı

Petrol Ofisi Grubu, As Grup iş birliğiyle Milta Bodrum Marina'daki istasyonunu hizmete aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi Grubu, As Grup iş birliğiyle hizmete sunduğu Milta Bodrum Marina'daki yeni istasyonunun açılışını özel bir etkinlikle gerçekleştirdi.

Açılışa, Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, As Grup İcra Kurulu Başkanı Mert Aslan, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜIS) Genel Başkanı İmran Okumuş katıldı.

Petrol Ofisi Grubu'nun Türkiye genelindeki marina ağının 16'ncı istasyonu olan Milta Bodrum Marina, denizcilik sektörü açısından en prestijli bölgelerden biri kabul edilen ve yat kapasitesi yönünden en yoğun lokasyonlardan birinde hizmet veriyor.

İstasyonda, gerçek ve tüzel kişilere ait teknelerin yanı sıra sahil güvenlik ve deniz polisi gibi kamu kurumlarına ait araçlar da olmak üzere 40 metreye kadar yaklaşan tüm deniz taşıtlarına yakıt tedariki sağlanıyor.

Yeni istasyonla birlikte Petrol Ofisi Grubu'nun Muğla'daki marina istasyonu sayısı 7'ye ulaştı. Bodrum'da 2, Marmaris'te 2 ve Göcek'te 3 marina istasyonu bulunan şirket, PO/Marine markasıyla denizcilik sektöründe üst üste 6 yıldır liderliğini koruyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu, şunları kaydetti:

"As Grup iş birliğiyle Bodrum Kalesi'nin hemen önünde, cennet vatanımızın bu özel köşesinde, hizmet vermek bizler için son derece kıymetli. Mavi Vatan vizyonu kapsamında denizcilik ikmali, hem gelir-gider dengesi hem de operasyonel hacmi ve dinamikleriyle stratejik bir önem taşıyor. Bu alana yatırım yapmayı sürdüreceğiz, yalnızca Ege ve Akdeniz'de değil, Karadeniz'de de sektörün gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

As Grup İcra Kurulu Başkanı Mert Aslan da, "Bodrum'un denizcilik kültürüne katkı sunacak bu yatırımı yeniden Petrol Ofisi bayrağı ve AQUAS markamız ile hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Milta Marina istasyonumuzun konumu ve güvenli hizmet anlayışıyla uzun yıllar bölgeye değer katacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol Ofisi Grubu Denizcilik Kıdemli Müdürü Aydın Yıldız ise "Yatırımımızla istasyondaki satışların 2 kattan fazla artacağına ve Bodrum'un turizm ile enerji alanındaki büyümesine de destek olacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.