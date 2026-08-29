Erzincan'da Wali Petrol'e 5 yıllık arama ruhsatı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Wali Petrol Limited Şirketi'ne Erzincan'daki sahalarda petrol arama ruhsatı verdi.

MAPEG'in petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Wali Petrol Limited Şirketi'ne Erzincan il sınırları içinde yer alan 14 bin 862 ve 14 bin 861 hektar yüz ölçümüne sahip sahalar için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Kaynak: AA