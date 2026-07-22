Haberler

Brent petrol arz endişesiyle 93 dolara yükseldi

Brent petrol arz endişesiyle 93 dolara yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brent petrol, temmuz başında 70 dolar seviyesinden 3 haftada yüzde 30'dan fazla artışla 93 doları gördü. ABD-İran gerilimi arz kesintisi endişelerini artırdı.

Petrol fiyatları arz kesintilerine ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte yükselişini sürdürüyor. Temmuz başında 70 dolar seviyesinde bulunan Brent petrol 3 haftada yüzde 30'dan fazla yükselerek 93 doları gördü.

ABD- İran arasındaki gerilim devam ederken, petrol fiyatları arz kesintilerine ilişkin endişelerin artmasıyla yükseldi. Temmuz ayında 70 dolar seviyesinde bulunan Brent petrol 3 haftada yüzde 30'dan fazla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 93 doları gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü

Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi

Uçakla kendi köyüne indi
Özel'in yeni parti açıklaması CHP'yi sarstı! 1 saatte 387 bin üye istifa etti

Özel'in açıklaması e-Devlet'i kilitledi! Yüz binler soluğu orada aldı
Banka işlemlerinde yeni karar! Ücreti müşteri ödeyecek

Banka işlemlerinde yeni karar! Ücreti müşteri ödeyecek
6 yaşındaki çocuğu ayı saldırısından köpeği kurtardı

Ülke bu kahramanlığı konuşuyor
Otomobille motosiklet çarpıştı, yol kenarındaki çocuk yaralandı

Otomobille motosiklet çarpıştı, yol kenarındaki çocuk yaralandı
Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın

Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın
Vincenzo Montella'nın acı günü

Vincenzo Montella'nın acı günü