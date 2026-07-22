Brent petrol arz endişesiyle 93 dolara yükseldi
Brent petrol, temmuz başında 70 dolar seviyesinden 3 haftada yüzde 30'dan fazla artışla 93 doları gördü. ABD-İran gerilimi arz kesintisi endişelerini artırdı.
Petrol fiyatları arz kesintilerine ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte yükselişini sürdürüyor. Temmuz başında 70 dolar seviyesinde bulunan Brent petrol 3 haftada yüzde 30'dan fazla yükselerek 93 doları gördü.
ABD- İran arasındaki gerilim devam ederken, petrol fiyatları arz kesintilerine ilişkin endişelerin artmasıyla yükseldi. Temmuz ayında 70 dolar seviyesinde bulunan Brent petrol 3 haftada yüzde 30'dan fazla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 93 doları gördü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı