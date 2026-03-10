Petrol devinin CEO'sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak

İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması küresel enerji piyasalarında endişeleri artırdı. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Suudi Arabistan'ın Aramco şirketinin CEO'su Amin Nasser, petrol stoklarının son 5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirterek küresel ekonomi için ciddi risk uyarısında bulundu.

PETROL FİYATLARI ZİRVEYE YÜKSELDİ

İran ile yaşanan savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması petrol piyasalarında sert dalgalanmalara neden oldu. Petrol fiyatları kısa süre önce varil başına 114 dolara çıkarak son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Suudi Aramco CEO'su Amin Nasser düzenlediği basın toplantısında mevcut krizin petrol arzı üzerinde büyük baskı oluşturduğunu söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK NOKTA

Körfez petrolünün dünya pazarlarına ulaştırılmasında kilit rol oynayan Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının büyük risk oluşturduğunu vurgulayan Nasser, deniz taşımacılığının yeniden başlamasının hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Nasser, "Yedek petrol üretim kapasitesinin büyük kısmı bu bölgede bulunuyor. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının yeniden başlaması kesinlikle kritik öneme sahip" dedi.

Bölgeden gelen toplam petrol arzının yaklaşık yüzde 17'sinin Hürmüz Boğazı üzerinden taşındığını belirten Nasser, yaşanan kesintinin şu ana kadar yaklaşık 180 milyon varil petrolü etkilediğini ifade etti.

STOKLAR SON 5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Nasser, küresel petrol stoklarının zaten son beş yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirterek kriz nedeniyle stokların daha hızlı tükenebileceği uyarısında bulundu. Enerji arzındaki aksamanın yalnızca petrol taşımacılığını değil, havacılık, tarım ve otomotiv gibi birçok sektörü de zincirleme şekilde etkilediğini dile getirdi.

"DÜNYA İÇİN FELAKET OLABİLİR"

Krizin uzun sürmesi halinde küresel ekonomi üzerinde ciddi sonuçlar doğabileceğini belirten Nasser, "Kesintinin uzaması durumunda dünya petrol piyasaları için felaket niteliğinde sonuçlar doğabilir ve küresel ekonomi açısından etkiler çok daha ağır olabilir" dedi.

ŞU AN KULLANILAN TEK HAT

Aramco'nun şu anda sevkiyat için yalnızca Doğu-Batı boru hattını kullanabildiğini belirten Nasser, bu hattın günlük yaklaşık 7 milyon varil kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Nasser ayrıca hem yurt içinde hem de yurt dışında petrol depolama kapasitesi açısından herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti.

