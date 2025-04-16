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Petkim'in İskele-3 Modernizasyon Projesi Tamamlandı

Petkim'in İskele-3 Modernizasyon Projesi Tamamlandı
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SOCAR Türkiye'nin grup şirketi Petkim, İskele Modernizasyon Projesi kapsamında İskele-3 sahasındaki çalışmalarını başarıyla tamamladı. Proje ile birlikte büyük gemilerin yanaşabilmesi sağlandı ve verimlilik artışı hedefleniyor.

SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden, entegre petrokimya tesisi Petkim'in üretim kapasitesini ve verimliliğini artıracak modernizasyon projeleri arasında yer alan 'İskele Modernizasyon Projesi' kapsamındaki İskele-3 sahasında çalışmalar başarıyla tamamlandı.

SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden Petkim'de, İskele Modernizasyon Projesi (PJMP) kapsamında İskele-3 sahasında gerçekleştirilen modernizasyon çalışmaları tamamlandı. İskele Modernizasyon Projesi sayesinde, Petkim'in ihtiyaçları doğrultusunda İskele-3'ün uzunluğu ve derinliği artırılarak, limana daha büyük gemilerin yanaşmasına imkan sağlandı.

İskele-3'e ilave edilen modern yükleme sistemleri ve boru hatları sayesinde, yükleme ve boşaltım operasyonlarının daha hızlı yapılması sağlanarak Petkim'in verimliliği artırılacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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