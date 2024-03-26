Üye Girişi
Haberler

PeP Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Deniz Usuloğlu atandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PeP Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Deniz Usuloğlu getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital cüzdan ve ödeme sistemleri platformu PeP'te, büyüme stratejileri doğrultusunda önemli bir atama gerçekleşti.

Şirketin finansal operasyonları dönüştürme ve büyüme ivmesini hızlandırma çerçevesinde 2021'den beri PeP'de Direktör olarak görev yapan Deniz Usuloğlu, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

PeP'in büyüme stratejisi ve hedeflerine paralel olarak finans süreçlerini yürütme görevini sürdüren Usuloğlu, bu ay itibarıyla şirketin Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ünvanını aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PeP Genel Müdürü Mehmet Sadioğlu, PeP olarak, gelecekteki hedeflerine doğru ilerlerken finansal alandaki dönüşümü gerçekleştirmenin ve şirketi daha sağlam bir zemine oturtmanın kritik bir öneme sahip olduğuna inandıklarını belirtti.

Sadioğlu, Deniz Usuloğlu'nun deneyimi ve vizyonunun, bu dönüşümün öncülüğünü yapmak için ideal olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Finansal verimliliğimizi artırmaya yönelik stratejilerimizi şekillendirirken, PeP'in finansal başarısını daha da güçlendireceğimize ve sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakalayacağımıza inanıyoruz. (Usuloğlu'nun) Güçlü bir ekiple birlikte PeP'in büyümesine önemli katkılarda bulunacağına inancım tam. Kendisine yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Ekonomi

Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Semih Vuruş kimdir? Zafer Partisi Düzce- Merkez Belediye Başkan adayı Semih Vuruş kaç yaşında, nereli? Faruk Kemal Konca kimdir? Zafer Partisi Düzce- Yığılca Belediye Başkan adayı Faruk Kemal Konca kaç yaşında, nereli? Kadir Kantemür kimdir? Zafer Partisi Düzce- Kaynaşlı Belediye Başkan adayı Kadir Kantemür kaç yaşında, nereli? Abdullah Rıdvan Eroğlu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gümüşova Belediye Başkan adayı Abdullah Rıdvan Eroğlu kaç yaşında, nereli? Aytaç Durdu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gölyaka Belediye Başkan adayı Aytaç Durdu kaç yaşında, nereli? Hacire Aydemir kimdir? Zafer Partisi Düzce- Çilimli Belediye Başkan adayı Hacire Aydemir kaç yaşında, nereli? Abdulvahap Göçer: CHP Malatya Yazıhan Belediye Başkan Adayı Kimdir? Yusuf Can Dertli kimdir? Zafer Partisi Düzce- Cumayeri Belediye Başkan adayı Yusuf Can Dertli kaç yaşında, nereli? Salih Çiçek kimdir? CHP Malatya Kale Belediye Başkan Adayı Salih Çiçek Kaç yaşında, nereli? Kamil Kaval kimdir? Zafer Partisi Düzce- Akçakoca Belediye Başkan adayı Kamil Kaval kaç yaşında, nereli? Buse Terim boşanıyor mu? Buse Terim 10 yıllık eşinden boşanıyor mu? Batuhan Emre Atamer kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Kurşunlu Belediye Başkan adayı Batuhan Emre Atamer Batuhan Emre Atamer kaç yaşında, nereli? Yaşar Karakuş kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Korgun Belediye Başkan adayı Yaşar Karakuş kaç yaşında, nereli? İsa Koç kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Ilgaz Belediye Başkan adayı İsa Koç kaç yaşında, nereli? Emre İzzet Akbulut kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Eldivan Belediye Başkan adayı Emre İzzet Akbulut kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title