Pendik ve Bahçelievler'de Meyve ve Sebze İsrafı

Pendik ve Bahçelievler ilçelerinde meyve ve sebzelerin israf edildiği görüntüler ortaya çıktı. Zincir markette kasa kasa domatesler çöpe atılırken, Bahçelievler semt pazarında ise sağlam sebzelerin yerlere atıldığı görüldü.

Pendik ve Bahçelievler'de israf edilen meyve ve sebzelerin görüntüleri bu kadarına da pes dedirtti. Bahçelievler'de semt pazarında sapa sağlam, salatalık ve brokolilerin çöpe atıldığı görülürken, Pendik'te ise zincir marketin çalışanları kasa kasa domatesleri çöp konteynerine atarken görüntülendi.

Görüntüler, Pendik ve Bahçelievler ilçelerinde kaydedildi. Pendik'te geçtiğimiz Çarşamba günü zincir bir marketin çalışanları market önündeki yer altı çöp konteynerine kasa kasa domatesleri döktü. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedilirken yapılan israf üzerine ekipler harekete geçti. Olayın ardından İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği denetimde, "Domates Rio" cinsi ürünün 3 ton olarak alındığı, 882 kilosunun satışa uygun olmadığı için fireye ayrıldığı, fireye ayrılan kısmın çöpe döküldüğü beyan edildi. "Domates Rio" cinsi ürünün künye bilgisi olmadığı tespit edildi ve idari işlemler için tutanak düzenlendi. Gerçekleştirilen inceleme esnasında, markette bulunan diğer ürünlerde yapılan denetimde ise 20 ürünün fiyat etiket yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Benzer görüntüler Bahçelievler'de semt pazarında da kaydedildi

Olaya ilişkin benzer görüntüler Bahçelievler'de bulunan Çarşamba Pazarı'nda da kaydedildi. Görüntülerde, Pazar sonunda sağlam görünen sebzelerin yerlere atıldığı görüldü. Yaşananlar bu kadarına da pes dedirtirken yapılan israf gözler önüne serildi. - İSTANBUL