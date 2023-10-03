Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı 1 Yılda 9 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pendik- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının 1 yılda yaklaşık 9 milyon yolcuya hizmet verdiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, 2 Ekim 2022'de hizmet vermeye başlayan 7,4 kilometre uzunluğundaki Pendik– Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Hattın hizmete girdiği günden bu yana sadece İstanbul'un değil; Türkiye'nin ulaşım altyapısına önemli katkılar sağladığını belirten Uraloğlu, "Hattın hizmete girdiği 1 yılda yaklaşık 9 milyon vatandaşımız hızlı, güvenli ve ekonomik bir seyahat imkanına kavuştu. Bu projeyle birlikte seyahat sürelerinde de dikkate değer bir azalma yaşandı. Tavşantepe ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında geçen 10 dakikalık seyahat süresi, ulaşımın ne kadar hızlı ve etkili olabileceğinin bir göstergesi. Ayrıca, Kadıköy'den Fevzi Çakmak (Hastane) istasyonuna olan 42 dakikalık süre ve Kadıköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na olan 50 dakikalık seyahat süreleri, İstanbul'un bu yeni ulaşım hattının ne kadar büyük bir kolaylık olduğunu gözler önüne seriyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen tünel kazıları ve betonarme imalatlarının sonucunda ortaya çıkan bu modern metro hattı, şehir içi ulaşımının geleceğini şekillendirecek önemli bir adım. Hem yerel hem de uluslararası seyahat edenler için büyük bir kolaylık olan bu metro hattı, İstanbul'un hava ulaşım altyapısını daha da güçlendiriyor" dedi.