Pan-Avrupa-Akdeniz tercihli menşe kurallarında yıl başından itibaren değişikliğe gidilecek

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, Pan-Avrupa-Akdeniz (PEM) tercihli menşe kurallarının uygulanmasına dair yeni usul ve esasları belirledi. 1 Ocak 2026'dan itibaren PEM bölgesinde tek bir menşe kümülasyon sistemi olmayacak.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan konuya ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, PEM tercihli menşe kurallarında yıl başından itibaren değişikliğe gidilecek.

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre PEM Ortak Komitesinin, 12 Aralık 2024'te aldığı kararla eski PEM kuralları ile Revize PEM kurallarının 31 Aralık'ta sona erecek.

Anlaşmaya taraf olan ülkelerin revizyonlara ilişkin süreçleri tamamlayamaması ve gerekli güncellemeleri yapamamaları dolayısıyla 1 Ocak 2026'dan itibaren PEM bölgesinde artık tek bir menşe kümülasyon sistemi olmayacak, farklı menşe kümülasyon bölgeleri oluşacak.

Paralel kural setlerinin sona ermesi nedeniyle ihracatçılar ikili düzenlemelere bağlı olarak eski veya revize PEM kurallarından birini seçemeyecek. 2026'dan itibaren her ikili ilişki için tek bir kural seti uygulanabilecek.

AB ile doğrudan ticarette değişiklik olmayacak

31 Aralık 2025'e kadar onay süreçleri devam edebileceği için son durum değişebilecek olmakla birlikte genel yönelimin bölge içinde giderek ayrışma yönünde olduğu belirtiliyor. Sürecin Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Gümrük Birliği kapsamındaki doğrudan ticarette bir değişiklik oluşturması beklenmiyor.

Türkiye ve AB arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile tarım alanları başta olmak üzere, Mısır, Fas, Tunus ve Balkan ülkeleri ile gerekli süreçlerin tamamlanması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

EFTA devletleri olan İzlanda, Norveç, İsviçre-Lihtenştayn, Faroe Adaları ile Revize PEM büyük ölçüde uyumlu hale getirildi. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Kosova, Moldova, Gürcistan ve Ukrayna'yı kapsayan CEFTA ile Cezayir, Mısır, Ürdün, Suriye, Fas, Filistin'in de aralarında olduğu bazı Agadir ortaklarıyla çapraz kümülasyonun sona ermesi bekleniyor.

Serbest ticaret anlaşmalarının güncellenmesi için görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
