Pegasus Hava Yolları ve Tüpraş'tan sürdürülebilir havacılık için iş birliği

PEGASUS Hava Yolları, Tüpraş ile sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanımına yönelik stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı. Tüpraş tarafından üretilecek ve ICAO CORSIA kriterleriyle uyumlu sertifikasyona sahip SAF'ın kullanımına başlanmasının, Pegasus'un 2050 Net Sıfır Karbon Emisyonu yol haritasında önemli bir dönüm noktası olacağı belirtildi.

Tüpraş ile Pegasus Hava Yolları, Türkiye havacılık sektörünün karbonsuzlaştırmasına katkı sağlayacak Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanımını artırmaya yönelik iyi niyet anlaşması imzaladı. Tüpraş teknolojik altyapısı ve sürdürülebilirlik vizyonuyla Türkiye'nin enerji dönüşümüne yön verirken; sürdürülebilir havacılığı iş modelinin merkezine alan Pegasus Hava Yolları ise karbon ayak izini azaltma hedefi doğrultusunda bu anlaşma ile havacılık sektöründe düşük karbonlu bir geleceğin inşasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İmzalanan anlaşma doğrultusunda, Pegasus Hava Yolları operasyonlarının belirli bir bölümünde, Tüpraş'ın üretmeye başlayacağı SAF'ı kullanacak. Bu iş birliği, Pegasus'un Net Sıfır Karbon Emisyonu yol haritasına katkı sağlarken, Türkiye'de SAF üretiminin geliştirilmesi ve tüketimin yaygınlaştırılması açısından örnek oluşturması amaçlanıyor. Ayrıca Türkiye'nin IATA / CORSIA nezdindeki dekarbonizasyon taahhütleri ile uyumlu olarak yayınlanan SAF tüketim yönetmeliklerine hizmet ediyor. Tüpraş, 2021'de 'Enerjimiz Geleceğe' mottosuyla açıkladığı ve Nisan 2025'te revize ettiği Stratejik Dönüşüm Planı doğrultusunda, Türkiye'nin lider SAF üreticisi olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İzmir Rafinerisi'nde 2026 yılında üretime başlanacak ve öncelikle mevcut tesislerin üretim kabiliyetlerinden yararlanılacak. Bitkisel ve hayvansal ham maddelerden üretilecek SAF, ICAO'nun Karbon Dengeleme ve Azaltma Programı (CORSIA) kriterleriyle uyumlu olacak ve uluslararası geçerliliğe sahip sertifikasyonlarla belgelendirilecek. Diğer yandan Pegasus 'Rotamız Sürdürülebilir bir Gelecek' sloganıyla duyurduğu 2050 Net Sıfır Karbon Emisyon yol haritası doğrultusunda enerji verimliliği yüksek filo yatırımları ve operasyonel verimlilik çalışmalarına ek olarak yurt içinde artan SAF kullanımı ile karbon azaltım çalışmalarının kapsamını genişletiyor. Bu sayede Pegasus Hava Yolları, emisyon azaltım hedeflerini uluslararası standartlarla uyumlu şekilde ilerletirken; Tüpraş da bugün olduğu gibi geleceğin sürdürülebilir yakıtlarının tedarikinde de Türkiye'nin lider üreticisi olması yolunda önemli bir adım atarak, Türkiye'nin enerji ve havacılık alanlarında sürdürülebilir geleceğine katkı sağlayacak."

Pegasus Hava Yolları Finans Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Kubatoğlu, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sektörümüzün küresel hedefi olan '2050 net sıfır' doğrultusunda 2022 yılından bu yana, artan hacimlerde ve daha geniş bir coğrafyada SAF kullanıyoruz. Şimdi de Tüpraş ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle Türkiye'de uluslararası standartlara uygun şekilde üretilen SAF'ı kullanmaya başlayacağız. Bu yolla 2050 Net Sıfır Karbon Emisyonu yol haritamızda önemli bir adım atarken, ülkemizde sürdürülebilir yakıt ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacağız" dedi.

Tüpraş Genel Müdür Yardımcısı Atilla Ulusu, iş birliği anlaşmasına ilişkin açıklamasında "Pegasus Hava Yolları ile SAF alanında gerçekleştirdiğimiz iş birliği anlaşmasıyla hem ülkemizin karbon nötr hedeflerine katkı sağlamaktan hem de havacılık sektöründe düşük karbonlu bir geleceğe öncülük etmekten memnuniyet duyuyoruz. 2026 yılında İzmir Rafinerimizde mevcut tesislerimizdeki üretim kabiliyetlerimizden faydalanarak SAF üretimine başlayacağız. Pegasus ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma hem bugünün hem de geleceğin sürdürülebilir yakıt tedarikinde Türkiye'nin lider üreticisi olma yolunda kıymetli bir adım niteliğinde. 2050'de karbon nötr bir enerji lideri olma hedefimiz doğrultusunda; sürdürülebilir rafinajdan sıfır karbon elektrik üretimine, SAF'tan yeşil hidrojen teknolojilerine uzanan geniş yatırım alanlarımızı kararlılıkla sürdürüyor ve ülkemizin ile sektörün düşük karbonlu geleceğine öncülük etmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.