Pegasus Hava Yolları, Zafer Havalimanı'na seferlerine başladı

Türkiye'nin önde gelen havayolu şirketlerinden Pegasus Hava Yolları, Zafer Havalimanı'na sefer düzenleyen şirketler arasına katıldı. Pegasus ilk seferini 25 Mayıs 2022 günü gerçekleştirecek.

Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olan Zafer Havalimanı'na yeni seferler eklenmeye devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen havayolu şirketlerinden Pegasus Hava Yolları, 25 Mayıs 2022 tarihinde Zafer Havalimanı ile dört havalimanı arasında yapılacak seferlerle yolcu taşımaya başlayacak. Pegasus Hava Yolları, Zafer Havalimanı'ndan başlangıçta yurt dışında Düsseldorf, Brüksel, Köln şehirlerine ve yurt içinde ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na seferler düzenleyecek.

Türkiye'nin tarım, ticaret ve turizminde önemli rol üstlenen Afyon, Uşak ve Kütahya illerinin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak ve bölgenin hava ulaşım ihtiyacına uzun vadeli, kalıcı çözüm getirmek amacıyla inşa edilen Zafer Havalimanı, dünya standartlarındaki modern altyapısı ve tesisleri ile bölge ulaşımına 7/24 hizmet sunarak destek veriyor.

İç Ege bölgesinin sosyal ve ekonomik gelişim potansiyeline duyulan büyük güvenin göstergesi olan ve nesiller boyu kullanılacak, kalıcı ve stratejik bir eser olan Zafer Havalimanı, modern altyapı olanakları ve kolay ulaşım avantajı ile ülkemizin ulaşım altyapısına ve ekonomik gelişimine çok yönlü katkılar yapmaya devam edecek. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi