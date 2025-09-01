Pegasus Hava Yolları Hatay Seferlerini Yeniden Başlattı

PEGASUS Hava Yolları, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden sonra inşa edilen yeni piste ilk uçuşunu bugün gerçekleştirerek, Hatay seferlerini yeniden başlattığını duyurdu. Pegasus yeni piste uçuş yapan ilk havayolu olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Filosunu yeni yatırımlarla güçlendirmeye ve uçuş ağını genişletmeye devam eden Pegasus Hava Yolları, Hatay uçuşlarını 1 Eylül itibarıyla yeniden başlattı. Depremden hasar gören havalimanında inşa edilen yeni piste uçuş yapan ilk hava yolu Cumhuriyet uçağıyla Pegasus oldu.

"Pegasus'un İstanbul Sabiha Gökçen–Hatay uçuşları yaz döneminde her gün, kış döneminde ise günde iki kez düzenlenecek. Ayrıca Pegasus, Ercan–Hatay hattında da haftada 4 frekans uçuş gerçekleştirecek.

"Hatay uçuşlarının yeniden başlamasıyla Pegasus, Türkiye'nin dört bir yanını birbirine bağlayan geniş uçuş ağını daha da güçlendirdi."