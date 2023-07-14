Pegasus Hava Yolları, 36 adet yeni A321neo model uçak siparişi için anlaşma imzaladı

Pegasus Hava Yolları, 2012 tarihli Airbus Siparişi kapsamında mevcut uçak siparişlerine ek olarak 36 adet yeni A321neo model ek uçak siparişi için anlaşma imzaladı. Yakıt ve birim maliyet tasarrufuyla birlikte emisyon azaltımına odaklanan genç filo planlama stratejisi doğrultusunda, Pegasus, mevcut siparişlere ek olarak verdiği 36 uçaklık bu yeni siparişe ait uçakların tesliminin 2029 yıl sonuna kadar tamamlanmasını ve filoya katılmasını planlıyor.

Pegasus Hava Yolları, 2012 tarihli Airbus Siparişi kapsamında mevcut uçak siparişlerine ek olarak 36 adet yeni A321neo model ek uçak siparişi için anlaşma imzaladı. Pegasus Hava Yolları ; yakıt ve birim maliyet tasarrufuyla birlikte emisyon azaltımına odaklanan genç filo planlama stratejisi doğrultusunda, 36 adet yeni Airbus A321neo model uçak siparişi için anlaşma imzaladı. 2012 tarihinde imzalanan ve 2017, 2021, 2022 yıllarındaki tadillerle toplam 114 adet yeni uçağı kapsayan Airbus siparişini güncelleyen Pegasus, mevcut siparişlere ek olarak verdiği 36 uçaklık bu yeni siparişe ait uçakların tesliminin 2029 yıl sonuna kadar tamamlanmasını ve filoya katılmasını planlıyor. Böylece, Pegasus'un 2012 yılında Airbus'a vermiş olduğu 100 uçaklık A320/321neo ailesi uçak siparişinin kapsamı toplamda 150 uçağı içerecek şekilde genişledi. Bu sayının 108'ini A321neo serisi uçaklar oluşturuyor.