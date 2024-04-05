Üye Girişi
Haberler

Pegasus, Ankara-Lizbon uçuş rotasını ekledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pegasus, uçuş rotasına Ankara-Lizbon hattını ekledi.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Lizbon'a haftada 3 frekans düzenlenecek seferlerin ilki 2 Nisan'da gerçekleştirildi.

İlk uçuşa özel olarak Ankara Esenboğa Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü ve Pegasus yetkililerinin yanı sıra Portekiz Büyükelçiliği'nden Misyon Şefi Yardımcısı Joao Macedo ve TAV Esenboğa Havalimanı Genel Müdürü Nuray Demirer katıldı.

Açıklamada törendeki konuşmalarına yer verilen Dedeköylü, Pegasus'un, Türkiye'nin turizm potansiyeli ve rakamlarında çok önemli rol oynadığını belirterek, "Açtığımız her hatla ülkeleri ve destinasyonları kültürel ve ekonomik olarak birbirine bağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara-Lizbon rotasının misyonlarını ve rolünü Portekiz'e de genişletmelerine yardımcı olacağını vurgulayan Dedeköylü, şunları kaydetti:

"Ankara-Lizbon hattımızın hizmete girmesi, uçuş ağımız için hem yeni bir destinasyonu hem de yeni bir ülkeyi temsil ediyor. Bu hattımızla ayrıca iki ülke başkentlerini birbirine bağlıyoruz. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Lizbon, renkli kültürü ve konukseverliğiyle tatil ve iş amaçlı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Türkiye'nin başkenti ve en kalabalık ikinci şehri olan Ankara ise tarihimizi, kültürümüzü ve Türk misafirperverliğini yansıtan, modern bir metropol. Bu sebeple, önümüzdeki yıllarda Portekiz'le Türkiye arasında yüzbinlerce turist taşıyacağımıza inanıyoruz. Başta Türkiye ve Portekiz Sivil Havacılık Otoriteleri olmak üzere, bu yeni güzergahın açılmasını mümkün kılan herkese en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Portekiz Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Joao Macedo da uçuşun sadece iki şehir arasında olacağını ve bu yeni bağlantı sayesinde her iki ülkenin de birbirini çok daha iyi tanıyacağına emin olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ankara Esenboğa Havalimanı Pegasus Hava Yolları Esenboğa Havalimanı Portekiz Pegasus Ankara Ulaşım Havacılık Diplomasi Turizm Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şeker Bayramı ne zaman? Şeker Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2024? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Angelina Jolie, Brad Pitt'ten şiddet mi gördü? Angeline Jolie dayak mı yedi? Brad Pitt ve Angelina Jolie boşandı mı? Kuran-ı Kerim'i yakan kişi tutuklandı mı? Nerede tutuklandı, ne oldu? İnci Taneleri bu hafta yok mu? İnci Taneleri dizisi bu hafta yayınlanacak mı? İnci Taneleri neden yok? 2024 BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ? Ramazan Bayramında ücretsiz olan otoyollar! SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK? Seçim 2024 sandık görevlileri ne kadar alacak? Ardahan'da yeniden seçim yapılacak mı? Hangi illerde yerel seçim tekrarlanacak? SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak? Dadı Meryem cinsiyet mi değiştirdi? Esra Erol'daki DADI MERYEM ERKEK mi çıktı? Dadı Meryem olayı ne? Erdoğan seçimin faturasına kimlere kesti? Listede hangi bakanlar var? Dikkat çeken isimler! KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU! Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi? Arapça okunuşu ve meali... KADİR GECESİ MESAJLARI 2024 CUMA MESAJLARI RESİMLİ | En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları! Kadir Gecesi cuma mesajı! Cuma namazı kaç dk? Cuma namazı ne kadar, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman biter? CUMA HUTBESİ 5 NİSAN | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title