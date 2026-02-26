Haberler

Pazaryeri'nde tütün ve ipek böceği yetiştirme çalışmaları başladı

Güncelleme:
Bilecik'in Pazaryeri Ziraat Odası, çiftçilere alternatif ürün ekimi konusunda bilgilendirme yapmak amacıyla Burley cinsi tütün ve ipek böcekçiliği ekimi üzerine çalışmalar başlattı.

Bilecik'in Pazaryeri Ziraat Odası tarafından alternatif ürün ekimine yönelik çalışmalar başlatıldı.

Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Abdullah Duman, AA muhabirine, 2025 yılında 7 çiftçiyle birlikte 10 dekar alanda Burley cinsi tütün ekimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Hasat sonunda kalite ve verim açısından olumlu sonuçlar alındığını belirten Duman, şöyle konuştu:

"Ekilen tütünlerin kaliteli olduğu firma yetkililerince de ifade edildi. Bunun üzerine ilgili firma ilçemizde daha geniş alanlarda üretim yapmak istediğini bildirdi. Biz de ziraat odası olarak ilçe merkezi ve köylerinde alternatif ürün ekimi konusunda bilgilendirme çalışmalarına başladık."

Duman, ilçede ikinci alternatif üretim alanının ise ipek böcekçiliği olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bilecik Koza Birliği işbirliği içinde toplantılar düzenlendiğini aktaran Duman, ipek böcekçiliği yapmak isteyen çiftçilere dut fidanı verilmesinin kararlaştırıldığını kaydetti.

İpek böcekçiliğinin ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını vurgulayan Duman, "İpek böcekçiliği yapmak isteyen tüm çiftçilerimiz odamıza başvurabilir. Amacımız Pazaryeri ilçesinde alım garantisi olan üretim çeşitliliğinin arttırılması ve çiftçilere yeni gelir kapısı oluşturulmasıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
