Pazarlık başlamadan 2 bin liralık kriz çıktı! Asgari ücret zammında işveren ve işçi kesiminin uzlaşamadığı bir konu var

Asgari ücret zammında pazarlık maratonu için geri sayım başladı. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan komisyon ilk toplantısını 13 Haziran tarihinde gerçekleştirecek. Ancak işçi kesimi hesaplamanın 500 dolar üzerinden yapılmasını isterken, iş veren kesimi ise enflasyon üzerinden yapılmasını istiyor. Her iki hesaplama arasında 2 bin liralık fark ortaya çıkıyor.

Seçimlerin ardından tüm gözler temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Asgari Ücret Komisyonu, 13 Haziran tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanacak. Hükümet, işçi ve işveren temsilcileri temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleyecek.

"UZLAŞMAYLA SONUÇ ÇIKACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün konu hakkında yaptığı açıklamada, "Komisyon toplanacak. Tek taraflı bir hadise değil; işçi tarafı var, işveren tarafı var, bir de kamu tarafı var. Mutlaka yaşanan ekonomik gelişmeler, enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve temenni ediyorum uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Bu müzakereleri bekleyelim, detayları tartışmanın bir anlamı yok. Bu müzakerelerin sonucunun, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti'nin kurulduğundan beri felsefesi hep şu olmuştur; çalışanları, geniş kesimleri enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın temel bir ilkesidir. Yeni bir hadise değildir bu. İktidara geldiğimiz günden beri hep bu politikayı izledik. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz" dedi.

DOLAR MI ENFLASYON MU BAZ ALINACAK?

Asgari ücret pazarlığında geri sayım başlarken işçi ve işveren kesiminin beklentileri arasında farklılık var. İşçi kesimi 500 doları alt sınır kabul ederken, işveren kesimi ise pazarlığın enflasyon üzerinden yapılmasını istiyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Asgari ücret artış oranına ilişkin beklentimiz, ilk 6 ayın TÜFE'si dikkate alınarak yapılması yönündedir" demişti.

İŞ DÜNYASININ BEKLENTİSİ 10 BİN TL

Eğer hesaplama iş dünyasının dile getirdiği enflasyon üzerinden yapılırsa işçi kesimi hayal kırıklığına uğrayacak. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ilk 5 ay için yüzde 15.26 seviyesinde gerçekleşti. Yüzde 15'lik zamma göre yeni asgari ücret 9 bin 775 lira oluyor. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle bu rakamın 10 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor.

İŞÇİNİN BEKLENTİSİ 12 BİN TL

İşçi kesimi ise 500 dolarlık hesaba sıkı sıkıya sarılmış durumda. Eğer asgari ücret işverenin istediği gibi değil de dolar üzerinden hesaplanırsa yeni asgari ücret 11 bin 600 liralara çıkacak. Buna refah payı da eklenirse rakamın 12 bin lira seviyelerine çıkması bekleniyor.