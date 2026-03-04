Haberler

Türkler Yunan sınırında zaman zaman yoğunluk oluşturuyor

Edirne'deki Kastanies Sınır Kapısı'nda uygulanan parmak izi ve yüz tanıma sistemi nedeniyle yoğunluk ve araç kuyrukları oluşuyor. Özellikle hafta sonları geçiş yapmak isteyenler uzun süre beklemek zorunda kalıyor.

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'nda uygulanan parmak izi ve yüz tanıma sistemi ile tek peronlu geçiş nedeniyle zaman zaman araç yoğunluğu oluşuyor.

Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı'nda geçtiğimiz aylarda devreye alınan biyometrik kontrol sistemi zaman zaman yoğunluğa neden oluyor. Uygulama kapsamında sürücülerden parmak izi ve yüz tanıma işlemi istenirken, işlemlerin süresinin uzaması ve sınır kapısının tek peronlu olması nedeniyle aralıklarla araç kuyrukları oluşabiliyor.

Sınırı kullanarak Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen vatandaşlar, özellikle hafta sonları ve yoğun günlerde bekleme sürelerinin arttığını belirtti. - EDİRNE

