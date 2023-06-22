Pazar Kaymakamı Bağcılık Projelerini İnceledi

Pazar Kaymakamı Mehmet Miraç Demir, Çayköy Bağcılığı Geliştirme Projesi ve Bademciliğin Adaptasyonunu Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında oluşturulan bağları inceledi.

Pazar Kaymakamı Mehmet Miraç Demir, Çayköy Bağcılığı Geliştirme Projesi kapsamında oluşturulan bağlarda inceleme gerçekleştirdi.

Demir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar ve teknik personelle 2021 yılında başlanan proje ile bin dekar alanda tesis edilen bağları inceleyerek, üreticilerle sohbet etti.

Geçen yıl 3 dekar alanda 2 bin fidan ile oluşturulan deneme arazisinde yaprak ağırlıklı bağcılık yapılıyor.

Demir, daha sonra Bademciliğin Adaptasyonunu Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında 20 dekar alanda 700 badem fidanıyla kurulan bahçeyi inceledi.