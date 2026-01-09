Haberler

Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi

Güncelleme:
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kendiliğinden sona erdirildi. Şirketin tüzel kişiliğinin sona ermesi dolayısıyla bu karar alındı.

Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca kendiliğinden sona erdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izninin kendiliğinden sona ermesine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şirketin tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca kendiliğinden sona erdi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
