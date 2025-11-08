Pay Fix, İninal ve Aypara'nın Faaliyet İzinleri İptal Edildi
Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., İninal Ödeme ve Elektronik Para ve Hizmetleri A.Ş. ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin faaliyet izinleri iptal edildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi