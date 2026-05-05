Haberler

Pavelsis yeni aviyonik teknolojilerini SAHA EXPO 2026'da sergileyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pavo Group iştiraklerinden Pavelsis, SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda teknolojik çözümlerini sektör paydaşlarıyla buluşturacak.

Pavo Group iştiraklerinden Pavelsis, SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda teknolojik çözümlerini sektör paydaşlarıyla buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde bugün ziyaretçilere kapılarını açtı.

Pavelsis, kara, hava, deniz ve uzay sistemleri ile insansız ve robotik teknolojilerin sergileneceği küresel buluşma noktası olarak öne çıkan fuarda yerini alacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve 120'den fazla ülkeden 1700'ü aşkın katılımcıyı bir araya getirecek olan fuarda şirket, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ürünlerini uluslararası vitrine çıkaracak.

Fuar süresince Pavelsis, hava platformlarının uçuş ve kritik görev fonksiyonlarını yöneten "aviyonik" kontrol çözümlerini, alt sistemler arasındaki yüksek hızlı veri iletişimini sağlayan haberleşme ve veri dönüştürme ünitelerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Ayrıca, insansız hava araçlarından muharip uçaklara kadar geniş bir platform yelpazesinde kullanılan güç dağıtım sistemleri, hava platformlarına özel "servo motor" teknolojileri ve aviyonik siber güvenlik çözümleri de şirketin portföyünde öne çıkan başlıklar arasında yer alacak.

Türkiye'nin aviyonik alandaki birikimini küresel sahneye taşımayı hedefleyen Pavelsis, yeni nesil çözümlerini tanıtmak ve yeni işbirlikleri geliştirmek amacıyla ziyaretçilerini 5-I11 numaralı standında ağırlayacak.

Fuar, 9 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anayasa Mahkemesi, Fenerbahçe otobüsünün kurşunladığı olayla ilgili kararını verdi

AYM, Fenerbahçe'nin başvurusunu karara bağladı

Hamburger zincirindeki ayrımcılık için harekete geçildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Hamburger zinciri asıl şimdi yandı
AK Parti'den 'ara zam' açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama var
Türk Modacı 'Heykelimsi' üstsüz elbisesi ile Met Gala’ya damga vurdu

Türk Modacı "Heykelimsi" üstsüz elbisesi ile Met Gala’ya damga vurdu
Anayasa Mahkemesi, Fenerbahçe otobüsünün kurşunladığı olayla ilgili kararını verdi

AYM, Fenerbahçe'nin başvurusunu karara bağladı

İkinci el araç alacaklar dikkat! Ekspertiz raporlarında yeni dönem başlıyor

İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor
Eşiyle birlikte kaçtıklarını sandı, acı gerçek yangın sonrası ortaya çıktı

Eşiyle birlikte kaçtıklarını sandı gerçek yangın sonrası ortaya çıktı