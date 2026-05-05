Pavelsis yeni aviyonik teknolojilerini SAHA EXPO 2026'da sergileyecek

Pavo Group iştiraklerinden Pavelsis, SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda teknolojik çözümlerini sektör paydaşlarıyla buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde bugün ziyaretçilere kapılarını açtı.

Pavelsis, kara, hava, deniz ve uzay sistemleri ile insansız ve robotik teknolojilerin sergileneceği küresel buluşma noktası olarak öne çıkan fuarda yerini alacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve 120'den fazla ülkeden 1700'ü aşkın katılımcıyı bir araya getirecek olan fuarda şirket, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ürünlerini uluslararası vitrine çıkaracak.

Fuar süresince Pavelsis, hava platformlarının uçuş ve kritik görev fonksiyonlarını yöneten "aviyonik" kontrol çözümlerini, alt sistemler arasındaki yüksek hızlı veri iletişimini sağlayan haberleşme ve veri dönüştürme ünitelerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Ayrıca, insansız hava araçlarından muharip uçaklara kadar geniş bir platform yelpazesinde kullanılan güç dağıtım sistemleri, hava platformlarına özel "servo motor" teknolojileri ve aviyonik siber güvenlik çözümleri de şirketin portföyünde öne çıkan başlıklar arasında yer alacak.

Türkiye'nin aviyonik alandaki birikimini küresel sahneye taşımayı hedefleyen Pavelsis, yeni nesil çözümlerini tanıtmak ve yeni işbirlikleri geliştirmek amacıyla ziyaretçilerini 5-I11 numaralı standında ağırlayacak.

Fuar, 9 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak.